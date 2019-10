Há mais milionários em Portugal... mas é por causa da inflação

Está a aumentar de forma significativa o número de milionários a viver em Portugal. É uma antevisão meramente estatística, feita pelo banco internacional Crédit Suisse, mas que reflete a inflação do setor imobiliário.

Só por causa do aumento do valor das casas, estima-se que chegue aos 174 mil o número de residentes com património no valor de um milhão de euros.

Sobre "Jornal das 8"