"Há menos pediatras no Garcia da Orta agora do que em abril"

Bartonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, diz que a situação é de urgente resolução. Falta de médicos coloca em causa a segurança clínica e a formação de novos médicos.

Miguel Guimarães falou também à TVI da situação do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, em que várias ambulâncias foram recusadas no dia de ontem, por causa de um afluxo excessivo ao serviço.

