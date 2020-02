Hepatite C: há cinco anos José Carlos Saldanha interrompeu o Parlamento

Fez esta semana cinco anos desde que o país ficou a saber do drama em que viviam milhares de doentes com hepatite C, a quem era negado o único tratamento disponível. Foi pela voz de José Carlos Saldanha que na altura interrompeu o Parlamento para pedir ao então Ministro da Saúde, Paulo Macedo, que não o deixasse morrer.

