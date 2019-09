O Tribunal de Justiça da União Europeia declarou que Portugal falhou na declaração de 61 sítios como zonas especiais de conservação, conforme exigido pela Comissão Europeia no âmbito da diretiva 'Habitats'. Francisco Ferreira, ambientalista da Zero, explicou na TVI24 o que está em causa e as consequências deste incumprimento.