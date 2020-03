História no programa de Ana Leal origina onda solidária

No mês passado, a reportagem do programa da TVI deu a conhecer a história dramática de três irmãos que vivem com uma doença degenerativa rara e com parcos apoios do Estado. A história, contada no mês passado no programa Ana Leal, desencadeou uma onda de solidariedade, de que é agora exemplo uma ação organizada por um grupo de motards de Vila Franca de Xira. Este sábado, reuniram cerca de 200 pessoas num evento solidário no Pavilhão Municipal das Cachoeiras para uma recolha de fundos. O objetivo é adquirir uma nova carrinha adaptada às necessidades dos três irmãos