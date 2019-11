"Hoje encontramos miúdos super obesos com diabetes tipo 2"

O Doutor Luís Gardete Correia, membro da direção Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e da Federação Internacional da Diabetes, esteve presente no Diário da Manhã, da TVI, onde explicou os contornos em volta da diabetes, uma doença que afeta mais de um milhão de pessoas em Portugal. Comemora-se esta quinta-feira o Dia Mundial da Diabetes.

