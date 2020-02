Homicídio de adepto italiano junto ao Estádio da Luz chega a tribunal três anos depois

Começou, na manhã desta terça-feira, o julgamento do caso da morte de um adepto italiano, que estava acompanhado por vários simpatizantes do Sporting, junto ao Estádio da Luz. O crime ocorreu há quase três anos, em abril de 2017. Luís Pina é o arguido principal no processo. Dois dos outros 21 arguidos, não estiveram presentes no tribunal por serem suspeitos no ataque a Alcochete.

