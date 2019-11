No julgamento do homicídio do triatleta Luís Grilo, as defesas de Rosa Grilo e do amante, António Joaquim, continuam a questionar a investigação coordenada pela Policia Judiciária.

Esta terça-feira foi a nona sessão do julgamento e o tribunal ouviu uma especialista em química, testemunha arrolada pela defesa de António Joaquim.