Homicídio do triatleta: amante de Rosa Grilo libertado

António Joaquimo, o alegado cúmplice de Rosa Grilo no caso do homicídio do triatleta, também ele acusado do homicídio de Luís Grilo, foi libertado sexta-feira à tarde.

O suspeito estava em prisão preventiva desde setembro do ano passado. Porém, o Ministério Público não concorda e pediu a nulidade do despacho.

