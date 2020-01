Homicídio no Campo Grande e em Bragança: “A investigação é completamente diferente”

Em Lisboa, um jovem português foi esfaqueado, depois de um assalto no jardim do Campo Grande e acabou por morrer, no local. Em Bragança, um jovem cabo-verdiano morreu após ter sido agredido num bar com uma paulada na cabeça. Miguel Fernandes, editor de justiça, não nega a semelhança, sobretudo o desfecho, dos dois casos, mas explica que as investigações são bem distintas derivado das circunstâncias.

Sobre "Notícias"