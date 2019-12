Homicídio triatleta: procuradores consideram que provas foram mal usadas

Instalou-se um ambiente de mal estar no Ministério Público, a apenas três semanas da leitura da sentença de Rosa Grilo e de António Joaquim Félix, acusados do homicídio do triatleta Luís Grilo. Os magistrados que dirigiram a investigação entendem que o procurador, que representou a acusação em julgamento, não valorizou devidamente, junto do tribunal de júri, uma dezena de provas reunidas pela Polícia Judiciária contra o amante da viúva, que entretanto já foi libertado.

