Hospital do Funchal abre inquérito para apurar causas da morte da criança de oito anos

Uma criança de oito anos morreu nas urgências pediátricas do Hospital do Funchal, na Madeira, depois de ali ter estado no dia anterior. A menor acabou por ser mandada para casa medicada. O quadro clínico apontava para uma virose, mas só a autópsia vai determinar as reais causas da morte. O hospital determinou a abertura de um inquérito.

