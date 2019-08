Um incêndio de grandes proporções está a consumir uma zona de mato junto ao Fórum Almada.

Os bombeiros da Trafaria enviaram para o local três viaturas de combate a incêndios florestais. Mais de 50 operacionais estão no terreno a combater as chamas com o apoio de um meio aéreo.

A TVI apurou junto dos bombeiros que não há habitações em perigo.