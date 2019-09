A temperatura está mais baixa este domingo, em quase todo o país e os aguaceiros previstos, sobretudo nas zonas do interior, estão a ajudar as centenas de bombeiros que permanecem no terreno em operações de rescaldo. Nos últimos dois dias, as chamas atingiram os concelhos da Sertã, Valpaços e Miranda do Corvo e assustaram as populações e deixaram um rasto de destruição.