A campanha Amigos na Saúde e na Demência é uma iniciativa da associação Alzheimer Portugal.

Para esclarecer do que se trata, esteve no Diário da Manhã a Dra. Sofia Nunes de Oliveira, neurologista.

O objetivo da iniciativa é, no fundo, aumentar a compreensão sobre as demências e convidar os cidadãos a comprometerem-se com a melhoria do dia a dia destas pessoas.