Inspetor da PJ testemunha no caso do adepto italiano morto no estádio da luz

O inspetor da Polícia Judiciária foi a primeira pessoa a chegar ao corpo do adepto italiano, perto da rotunda Cosme Damião, nas imediações do estádio da luz, após um confronto entre adeptos do Benfica e do Sporting.

Vários agentes da PSP também foram ouvidos em tribunal, onde tentaram identificar, através das imagens de videovigilância, os autores do crime.

