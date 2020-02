Insuficiência cardíaca afeta mais de 380 mil pessoas em Portugal. Sabe como prevenir?

A insuficiência cardíaca dá-se quando o coração perde a capacidade de bombear o sangue, de modo a satisfazer as necessidades de oxigénio e nutrientes no organismo. Excesso de colesterol, diabetes, hipertensão e o tabagismo potenciam esta condição. Nos idosos com mais de 80 anos, essa prevalência é cerca de 4 vezes superior.

O professor Silva Cardoso, coordenador do grupo de estudos de insuficiência cardíaca da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, veio à TVI, esta sexta-feira, para falar sobre esta condição, que afeta 380 mil portugueses.

