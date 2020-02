Insultos racistas contra Marega "envergonham o futebol português"

O comentador da TVI, Jorge Faustino, falou sobre a situação de Marega, o jogador do Futebol Clube do Porto que foi alvo de insultos racistas, no jogo do Porto contra o Vitória de Guimarães.

Para Jorge Faustino, este caso é “muito grave” e “envergonha” a imagem do futebol português no mundo.

