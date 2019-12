Invasão à Academia de Alcochete: Adjuntos de Jorge Jesus ouvidos no Tribunal de Monsanto

Raúl José, Miguel Quaresma e Nelson Pereira vão ser ouvidos, esta quarta-feira, no Tribunal de Monsanto. Esta 9ª sessão do julgamento do caso da invasão à Academia de Alcochete ficará assim marcada pelo testemunho dos três adjuntos de Jorge Jesus, que poderão explicar o que realmente aconteceu no balneário onde estavam os jogadores do Sporting.

