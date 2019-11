Invasão à Academia de Alcochete: juíza advertiu todos os arguidos

Terminou a sexta sessão do julgamento do caso da invasão à Academia de Alcochete. O dia ficou marcado pela advertência da presidente do coletivo de juízes a todos os arguidos, principalmente, aos que se encontram em prisão domiciliária. A juíza Sílvia Pires garantiu que caso existia mais algo comportamento inadequado nas imediações do Tribunal de Monsanto poderia levar a que a medida de coação para prisão preventiva.

