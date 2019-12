Invasão a Alcochete: Acuña e Battaglia recordaram agressões

Acuña e Battaglia foram as principais testemunhas ouvidas, esta terça-feira, no julgamento da invasão à Academia do Sporting, em Alcochete. Acuña contou que foi ameaçado de morte e que inclusive lhe disseram que sabiam onde era a escola dos filhos. Já Battaglia recordou que foi agredido por quatro elementos e que foi atingido com um garrafão de 25 litros.

