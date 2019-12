Invasão a Alcochete: como entrou o BMW azul na Academia?

Na 12ª sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, vão ser ouvidos Virgílio Abreu, médico do Sporting, e Ricardo Vaz, do gabinete de apoio aos atletas, pessoa que telefonou para a portaria para avisar a chegada do BMW. Testemunhos importantes que vão ocorrer no Tribunal de Monsanto, esta quinta-feira.

Sobre "Notícias"