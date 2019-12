Invasão a Alcochete: Jogadores do Sporting prestam declarações no Tribunal de Monstanto

Os jogadores do Sporting presentes durante a invasão à Academia de Alcochete começaram a ser ouvidos no Tribunal do Montijo, através de videoconferência, para evitar o contacto com os agressores. Luís Maximiliano, o primeiro atleta a ser ouvido, confessou ter presenciado as agressões a Rui Patrício, Battaglia, Montero, William Carvalho, Acuña e Misic.

