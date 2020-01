Invasão a Alcochete: Rúben Ribeiro não compareceu no Tribunal de Barcelos

Para a sessão desta terça-feira do julgamento do ataque à Academia de Alcochete estava previsto que fossem ouvidos Rúben Ribeiro, durante a manhã, e Jorge Jesus, da parte da tarde. O ex-jogador do Sporting deveria ter prestado declaração, através de videoconferência, mas acabou por não comparecer no Tribunal de Barcelos. Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, espera que Jesus "diga o que tem para dizer".

