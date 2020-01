Invasão a Alcochete: Salin e Lumor vão ser ouvidos durante a tarde

Na 21ª sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete será ouvido o último GNR arrolado como testemunha no processo, Nuno Pereira. Durante a tarde, desta quarta-feira, voltam a ser ouvidos, através de Skype, dois jogadores, Romain Salin e Lumor, que estavam no plantel do Sporting na altura dos acontecimentos.

