Investigador especialista no Mondego explica situação no rio

Alfeu Sá Marques é investigador da Universidade de Coimbra e explicou, na antena da TVI24, as alterações que foram feitas no rio Mondego para o aproveitamento hidráulico e adianta o que se pode esperar do comportamento do leito do Mondego nos próximos dias.

Sobre "Notícias"