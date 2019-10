IPO Porto quer que enfermeiros devolvam acertos salariais

Duas dezenas de enfermeiros do IPO do Porto começaram na segunda-feira a ser notificados para devolver dinheiro que lhes foi pago pelo Ministério da Saúde há quase uma década. O mesmo está a acontecer com profissionais de outros hospitais do norte do país. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses já avançou com ações coletivas em tribunal.

