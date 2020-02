Isabel Moreira: “A Assembleia está a abrir espaço para mais autonomia e tolerância"

Em debate, no Jornal das 8, Isabel Moreira, deputada do PS, salientou que a eutanásia é uma questão de política criminal e que a Assembleia da República está a dar espaço à autonomia e à tolerância, quanto à escolha das pessoas.

Uma opinião que contrasta com a do porta-voz do grupo inter-religioso, Padre José Nuno, que vê a vida como intocável e defende que a legislação deve definir isso mesmo.

