Isto Anda Tudo Ligado: a cozinha e os cozinheiros estão na moda

Muitos estão desempregados há anos, outros apenas há uns meses. Há também os jovens à procura do primeiro emprego e até quem queira mudar de profissão. São muitas centenas e frequentam os cursos de cozinha, pastelaria e serviço de bar e restaurante do Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar, na Pontinha, distrito de Lisboa. Todos por ali têm a sua história, algumas que fazem pensar, porque, bem vistas as coisas, isto anda tudo ligado. A reportagem é do Victor Bandarra.

