Isto anda tudo ligado: esta é a freguesia onde o BE teve o recorde nacional absoluto de votação

No "Isto Anda Tudo Ligado - Especial Eleições", o Victor Bandarra dá a conhecer a freguesia de Enxames, no concelho do Fundão. Foi aí que o Bloco de Esquerda conseguiu nas legislativas de há 4 anos o seu melhor resultado.

Sobre "Jornal das 8"