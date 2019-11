"Isto é apenas a ponta do icebergue"

O jornalista da TVI Henrique Machado afirma, no seguimento das entrevistas às mães das menores aliciadas para as orgias com Matthias Schmelz, que as mães denunciaram há um ano a ocorrência à Polícia Judiciária.

No caso em concreto, o jornalista diz que estão apuradas cerca de dez raparigas, de idades superiores a treze anos, como tendo participado no esquema.

