Começaram a ser julgados 11 agentes da PSP acusados de agredir um adepto do Boavista em 2014. Antes de um jogo entre o Boavista e o Vitória de Guimarães, o então diretor de futsal do Boavista terá sofrido agressões por parte de elementos do Corpo de Intervenção que levaram à cegueira total de um olho.