Já é visível o rasto de destruição deixado pelo furacão Lorenzo na Horta

O furacão Lorenzo provocou até ao momento 72 ocorrências nos Açores, tendo sido necessário realojar seis pessoas, confirmou a TVI junto da Proteção Civil.

A repórter da TVI Carolina Resende Matos está a acompanhar a situação da cidade da Horta, com imagens impressionantes do rasto de destruição deixado por esta tempestade.

As ondas já começaram a galgar muros e a PSP, em conjunto com membros do Governo Regional dos Açores, têm estado de porta em porta a tentar retirar as pessoas de casa, mas algumas recusam-se a sair.

Partes de árvores e telhados têm sido arrastados pela força do vento.

