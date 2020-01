Jorge Coelho: "Não há nada no Orçamento" que impeça uma nova geringonça

Todas as semanas marca presença no Jornal das 8 um dos comentadores do programa Circulatura do Quadrado.

Esta quinta-feira foi a vez de Jorge Coelho comentar a imprevisibilidade política desta legislatura.

Não se sabe ainda como é que António Costa vai governar, ou seja, qual vai ser a sua estratégia; não se sabe qual vai ser a postura da oposição; nem se o Orçamento do Estado para 2020 vai ser aprovado.

