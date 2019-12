Jorge Fonseca, o campeão que já o era muito antes do título

Ao longo deste mês de dezembro, no Jornal das 8, vão ser exibidas histórias de pessoas que inverteram o rumo que a vida lhes traçou e se tornaram num exemplo para muitos. Jorge Fonseca é campeão do mundo de Judo, o mais recente campeão português. Nasceu e cresceu pobre, foi pai quando ainda não tinha deixado de ser criança e foi já com a ajuda do filho que combateu um cancro. Uma reportagem de Catarina Canelas.

