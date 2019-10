José Sócrates em tribunal para "repor a verdade"

José Sócrates foi hoje interrogado pelo juiz Ivo Rosa e vai ser ouvido todos os dias até quinta-feira. O antigo primeiro ministro vai tentar desmontar a acusação do Ministério Público que lhe é feita no âmbito do processo Marquês.

Sócrates reconhece que o caminho que tem pela frente é árduo, mas que vai repor a verdade.

