Jovem agredida terá batido duas vezes com a cabeça no chão

Jovem de 16 anos foi agredida à porta da sala de aula dentro da Escola Secundária de Campo Maior. O conflito aconteceu com um colega de turma da mesma idade.

Depois do incidente, a rapariga ficou com um hematoma na cabeça, no olho e com a cana do nariz fraturada.

A jovem foi transferida para o Hospital de Santa Maria, onde se encontra internada.

