Foi detido o suspeito de sequestro de uma jovem portuguesa em Barcelona. Margarida Simões tinha fugido do Seixal para Espanha, receando mais agressões do ex-namorado, que chegou inclusivamente a mantê-la em cativeiro numa garagem. O alegado agressor foi detido pela Unidade Contra Terrorismo da Polícia Judiciária de Lisboa. Margarida Simões precisou de assistência hospitalar, mas já está em casa com a família.