Julgamento Alcochete: defesa dos arguidos pede nulidade do auto de notícia da GNR

No julgamento do ataque à Academia do Sporting, as defesas de dois arguidos pediram a nulidade do auto de notícia da GNR.

Em causa estão diferenças entre a data da assinatura do auto e o dia das agressões.

Bruno de Carvalho não marcou presença em tribunal, por ter sido dispensado da segunda sessão de julgamento, depois de ter alegado não ter carro e ter uma ocupação profissional que lhe iria tomar quatro horas por dia.

Nesta segunda sessão, só foi possível ouvir três das seis testemunhas das forças de segurança.

