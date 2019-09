A primeira sessão de julgamento do caso do homicídio do triatleta, Luís Grilo fica marcada pelas declarações de Rosa Grilo perante o tribunal de júri. António Joaquim, amante de Rosa, não chegou a ser ouvido hoje, como estava previsto. Rosa Grilo vai continuar a ser ouvida na próxima terça-feira, agora pelo Ministério Público e pelos advogados de defesa.