A sexta sessão do julgamento de Rosa Grilo e António Joaquim, acusados do homicídio do triatleta Luís Grilo, decorre esta terça-feira no Tribunal de Loures.

Esta terça-feira vão ser ouvidos inspetores da PJ cujo trabalho foi posto em causa pela defesa do arguido e também uma testemunha que vai falar dos seguros do casal Grilo.

A jornalista Sara Sousa Pinto está a acompanhar esta sessão que conta com muito público na assistência