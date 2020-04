Lar em Alverca com 48 infetados: “Estamos a apelar à evacuação do edifício”

Há um lar da Santa Casa da Misericórdia com pelo menos 48 utentes e funcionários infetados com Covid-19 em Alverca do Ribatejo. Nuno Libório, presidente da assembleia-geral do lar e vereador da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, garante que neste momento a unidade não tem capacidade operacional para garantir os cuidados aos idosos e pede que a DGS tome medidas.

