Lares de idosos restringem visitas devido ao Covid-19

Os lares de idosos estão a restringir as visitas em número e duração devido ao risco do novo coronavírus. O objetivo é proteger a população idosa e cada entidade tem o seu próprio plano de contingência, mediante orientações da DGS.

Esta sexta-feira, várias organizações do setor social reúnem-se com a Direção-Geral de Saúde e com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para definir medidas de proteção.

