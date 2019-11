Joaquim Ramos, da Associação de Apoio às Vítimas do Surto, explica porque foi interposta uma ação contra o Estado. Fase de instrução do processo do surto de 'legionella' de Vila Franca de Xira, em 2014, começa hoje, em Loures, com a inquirição do então delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo