Levada do Caldeirão Verde é das mais frequentadas por turistas

Mário Gouveia, jornalista da TVI na Madeira, explica que a Levada do Caldeirão Verde, onde duas pessoas ficaram soterradas após uma derrocada, é das mais frequentadas por turistas.

Os contactos com os bombeiros no local estão dificultados, razão pela qual não é possível confirmar se as pessoas soterradas sobreviveram.