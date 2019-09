Entre as 23 horas e as 7 horas é probido fazer barulho, mas em Lisboa, particularmente no centro histórico, a lei do ruído não é cumprida.

Há muitas pessoas com queixas físicas devido à incapacidade de conseguirem dormir e outras que têm de tomar medicação para conseguirem adormecer.

Em caso de ruído pode apresentar queixa à PSP ou à GNR.