"Lixo e água no Algarve mostram hipocrisia do Governo em matéria ambiental"

Miguel Sousa Tavares disse no Jornal das 8 que a forma como o Governo está a tratar as questões do lixo e da água no Algarve mostram a hipocrisia do Executivo em matéria ambiental.

Sousa Tavares destaca que o Governo não quer descer o IVA da eletricidade para não fomentar o consumo excessivo, mas depois importa lixo e não obriga os campos de golfe algarvios a regarem com água dos esgotos, conforme está previsto na lei".

Sobre "Jornal das 8"