Ljubomir responde a André Silva do PAN: “A avó dele comia o quê, c…?”

Em 2017, André Silva, deputado do PAN, acusou Ljubomir Stanisic de ser um psicopata. Em causa, estava mais uma frase polémica do chef: "Faz-me feliz dar um tiro num pombo ou num faisão, matar um javali e ir lá com a faca sangrá-lo, tirar-lhe o sangue todo, fazer-lhe festinhas enquanto o sangue lhe cai pelo pescoço". Stanisic esperou dois anos, mas finalmente acabou por responder a André Silva.

