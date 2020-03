Luís Sepúlveda, infetado com coronavírus, contactou com centenas de pessoas em Portugal

Embora o coronavírus esteja a ganhar expressão na Europa, o ministro dos Negócios Estrangeiros entende que, neste momento, fechar as fronteiras não seria eficaz.

Mas há um novo alarme no Norte do país. Dias depois de ter estado num festival com centenas de pessoas, o escritor Luís Sepúlveda está infetado com o novo Covid-19.

