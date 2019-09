As corridas de obstáculos estão a atrair um número crescente de adeptos. A Lynxrace é um desses exemplos. Um desafio duro mas inspirador e destinado a crianças e adultos, homens ou mulheres. A segunda prova de 2019 realiza-se na escola dos fuzileiros, com o apoio da Câmara Municipal do Barreiro, com a associação da TVI24.